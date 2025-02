Il Controverso Commento di Donatella Rettore a ‘Ora o Mai Più’: Gelo in Studio e Critiche per la Dichiarazione ‘Voce da Nera’

Donatella Rettore ha fatto una dichiarazione razzista durante il programma “Ora o mai più” su Rai Uno, commentando l’esibizione di Loredana Errore. Durante la performance, Rettore ha elogiato il vibrato della concorrente, affermando che sembrava una “ne*ra”, parole che hanno sollevato un forte imbarazzo nello studio. Marco Liorni, il conduttore, è dovuto intervenire per cercare di correggere il commento, aggiungendo che si trattava di una “voce black”. Dopo l’osservazione, Rettore ha tentato di rettificare il suo commento, descrivendo la voce come “nera, scura, bella”.

Il pubblico ha reagito freddamente, e la stessa Loredana Errore ha fatto notare a Rettore che il termine usato non era appropriato. Solo dopo questo intervento, Rettore ha riconosciuto il suo errore e si è scusata, cercando di giustificarsi dicendo di aver aggiunto erroneamente una “g”. Ha poi enfatizzato il suo rispetto per le persone di tutti i colori, affermando di apprezzare la diversità.

Questo episodio ha generato una forte discussione sui social media, con molti utenti che hanno criticato le parole della cantante. Le scuse di Rettore, pur arrivando successivamente, non hanno placato le polemiche sollevate dalla sua dichiarazione. L’evento dimostra quanto sia delicato il tema della razza e come certe espressioni possano avere conseguenze significative, specialmente quando si è in diretta.