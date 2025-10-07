Il contributo di Niels Bohr alla fisica in Danimarca

Il 19 ottobre è un giorno che segna eventi significativi nella storia. In questo giorno, 139 anni fa, nacque il fisico danese Niels Bohr, noto per i suoi contributi fondamentali alla comprensione della struttura atomica e della teoria quantistica. Bohr ricevette il Premio Nobel per la Fisica e fondò l’Istituto di Fisica Teorica presso l’Università di Copenaghen, oggi continuando a promuovere scoperte scientifiche all’avanguardia.

Negli anni ’10, Bohr pubblicò articoli cruciali che stabilirono che gli elettroni orbitano attorno al nucleo atomico in stati “stazionari” quantizzati, un passo importante nella tradizione della chimica. Durante la seconda metà della sua vita, si trovò coinvolto nella corsa alla bomba atomica, espatriando in Gran Bretagna durante l’occupazione nazista della Danimarca e contribuendo al Progetto Manhattan.

In questo giorno si celebra anche il compleanno dell’arcivescovo Desmond Tutu, che divenne un leader della Chiesa anglicana a Città del Capo. Ricevette il Premio Nobel per la Pace per il suo impegno nel porre fine all’apartheid in Sudafrica e per il suo ruolo nella Commissione per la Verità e la Riconciliazione, fondamentale per la guarigione del paese dopo la presidenza di Nelson Mandela.

In un altro anno, l’Università di Oxford concesse per la prima volta a 40 donne l’accesso a pieno titolo agli studi universitari, segnando un passo importante verso l’uguaglianza di genere nell’istruzione. Il giorno è anche il compleanno del talentuoso violoncellista Yo-Yo Ma, noto per i suoi 90 album e il suo impegno nell’integrazione culturale attraverso il Silk Road Project.