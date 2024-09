Il Contrasto di Sala con Salvini: La Rabbia della Lega

Il 27 settembre, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha annunciato che il Comune presenterà un ricorso contro l’intitolazione dell’aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, decisa il 11 luglio scorso dal Ministero dei Trasporti, guidato da Matteo Salvini. La decisione era stata accolta con entusiasmo da Salvini, mentre dall’opposizione sono emerse critiche e dissensi. Secondo Sala, il ricorso è un’azione necessaria in risposta a ciò che considera una decisione presa senza considerare le necessità del territorio e la sua storia.

La questione ha sollevato animosità e polemiche politiche, con la Lega che ha reagito prontamente alle parole di Sala, accusando il Comune di non affrontare temi importanti come la sicurezza e le infrastrutture cittadine. La Lega ha descritto come priorità dell’Amministrazione comunale il tentativo di annullare l’intitolazione, piuttosto che affrontare le emergenze milanesi.

Inoltre, è emersa una controversia sul fatto che la famiglia di Berlusconi non fosse stata informata riguardo l’intitolazione dell’aeroporto, suscitando malumori tra i figli del Cavaliere, Marina e Pier Silvio. Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset e amico di Berlusconi, ha difeso l’eredità del politico, sostenendo che ha influenzato positivamente la vita di molti.

Dall’altra parte, Bobo Craxi ha espresso un’opinione critica sul ricorso, definendolo un’”impuntatura ideologica” pur sostenendo che potrebbe essere più opportuno intitolare a Berlusconi strutture che meglio rappresentino la sua carriera, come uno stadio o un centro dell’informazione. Ha notato, inoltre, che Milano non ha reso onore anche ad altri leader politici della città.

I comuni che desiderano unirsi al ricorso devono ora procedere formalmente con la delibera. Sala ha già manifestato la volontà di allinearsi con altri comuni del Consorzio Urbanistico Volontario, i quali dovrebbero deliberare a sostegno dell’azione legale. Infine, l’istruttoria per il ricorso verrà presentata al Tribunale amministrativo regionale (Tar), con tempi che indicano una possibile risoluzione a breve.