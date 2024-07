il contorno estivo e fresco

Insalata di cetrioli in salsa tzatziki, un fresco estivo contorno da portare in tavola, magari per accompagnare un secondo saporito.

L’insalata di cetrioli in salsa tzatziki è un piatto semplice da realizzare, non prevede alcuna cottura e in un baleno vi sentirete in Grecia! La freschezza dei cetrioli insieme allo yogurt greco sono il connubio perfetto per un contorno (o antipasto) freddo sano e gusto. Non avrete bisogno di cuocere nulla, vi basteranno pochi minuti e la ricetta sarà pronta per voi da assaggiare.

Insalata di cetrioli e salsa tzatziki

Preparazione insalata di cetrioli in salsa tzatziki

Portare in tavola l’insalata di cetrioli in salsa tzatziki sarà un gesto di freschezza molto gradito. Preparare questa insalata è semplice e potete decidere se tagliare i cetrioli finemente con una mandolina o se realizzare dei piccoli cubetti, nel secondo caso l’insalata risulterà più croccante. Il consiglio della nonna, per evitare l’eventuale amaro del cetriolo è quello di tagliarne per prima cosa gli estremi, mettere sale fino e sfregare bene. Lavate quindi i cetrioli così preparati e poi, prima di tagliarli nel modo che preferite, sbucciateli togliendo solo una parte della buccia e riponeteli in un colino con sotto una ciotola. Perderanno un po’ d’acqua che in questo modo potrete facilmente eliminare. In una ciotola da portata preparate la salsa, cominciando a inserire lo yogurt che mescolerete per ammorbidirlo. Spremete il limone e aggiungetelo, grattugiate l’aglio – che così si ridurrà in crema – spezzettate con le mani l’aneto lavato in acqua fredda e unitelo al composto insieme a un pizzico di sale, del peperoncino e olio extra vergine d’oliva. Amalgamate bene tutto, assaggiate e, se è il caso, aggiustate di sale. I cetrioli, ben scossi per togliere eventuale altra acqua, li inserirete nella salsa tzatziki girando ancora e guarnendo con altro olio evo e portate in tavola. Questa insalata di cetrioli in salsa tzatziki vi costringerà a fare la scarpetta!

Se volete realizzare un altro piatto freschissimo non potete perdervi il gazpacho di cetrioli.

Conservazione

Consigliamo di conservare l’insalata con la salsa per massimo 2 giorni in frigo, all’interno di un contenitore con coperchio a chiusura ermetica. Sconsigliamo la congelazione in freezer.