Il conteggio delle lune nel sistema solare e il vincitore è…

La Luna è stata molto importante per l’evoluzione geologica della Terra, visto che ha consentito al nostro pianeta di rallentare la propria rotazione e di ridurre il numero degli impatti con i meteoriti (questo processo non durerà per sempre). Anche gli altri pianeti dispongono però dei satelliti.

Marte, per esempio, dispone di due piccole lune, Phobos e Deimos, che dal punto di vista morfologico e dimensionale somigliano in verità più a due piccoli asteroidi che a delle lune. Probabilmente attratti dal pianeta rosso, a seguito di qualche particolare evento catastrofico, gli scienziati ritengono che in verità Phobos e Deimos provengano dalla fascia degli asteroidi.

Quanti satelliti dispongono però i grandi giganti gassosi del sistema solare esterno? Per quanto possa sembrare una domanda banale, in verità tale quesito è fra i più longevi (e fra quelli più difficili a cui rispondere) dell’astronomia moderna.

Seppur siano passati ormai quasi 500 anni da quando Galileo Galilei osservò per la prima volta i satelliti gioviani e siano state compiute diverse missioni spaziali in direzione dei pianeti gassosi, è ancora molto difficile quantificare qual è il numero preciso di satelliti presenti nel sistema solare.

Le ragioni sono semplici. I giganti gassosi sono talmente lontani che è molto difficile studiarli dalla superficie della Terra e possono inoltre anche presentare lune così piccole che non sono rilevabili dalle sonde e i dai satelliti.

Attualmente, l’Unione astronomica internazionale riconosce ufficialmente 238 lune attorno agli 8 pianeti del nostro sistema, ma se si prendono in considerazione i dati della NASA, che ha setacciato le orbite dei pianeti alla ricerca di nuove lune (anche quelle grandi solo qualche chilometro), sarebbero 473 i satelliti di “piccole dimensioni” del nostro sistema.

La maggior parte di loro si possono trovare attorno all’orbita di Giove e Saturno, che corrispettivamente sono il primo e il secondo pianeta con il maggior numero di lune.

Saturno dispone infatti di 83 satelliti, mentre Giove ne conta 92. Se si prendono in considerazione però anche i corpi minori (satelliti di pochi km di diametro) è il pianeta degli anelli ha risultare il pianeta con più corpi celesti attorno alla sua orbita, anche non considerando il suo sistema di polveri ad anello.