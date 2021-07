IL TOCCO umano. Metodo potente per alleviare e ridurre la sofferenza, parte integrante del rapporto medico-paziente, per la comunicazione dei bisogni. Gesto di rassicurazione che per diciotto mesi, a causa della pandemia, è scomparso. “In questo tempo sospeso abbiamo dovuto accettare che non era più il contatto, ma il distanziamento il modo per proteggere noi stessi e gli altri. E per i nostri sistemi affettivi e simbolici è stata una rivoluzione, difficile da vivere. Abbiamo infatti sempre pensato che fossero l’abbraccio, il bacio, il contatto, il modo di trasmettere la cura e non l’isolamento”. Queste le parole della psicanalista e scrittore Vittorio Lingiardi che ha coordinato una serata all’università La Sapienza dal titolo Toccata senza fuga per emozioni condivise dedicata proprio al tema del “contatto” ritrovato e del valore del “tocco umano” nel rapporto medico-paziente, nella cura. E non solo.

Toccata senza fuga, di nuovo vicini grazie all’arte: Frida Bollani, Valerio Magrelli e Felice Tagliaferri



I medici e i docenti questa volta hanno chiesto aiuto all’arte, soprattutto alla musica, alla scultura e alla poesia per trasmettere quanto il contatto sia un elemento fondamentale per l’esperienza umana. Componente essenziale dello sviluppo cognitivo, fisico e emotivo. Dall’infanzia e per tutta la vita. “Abbiamo dovuto rinunciare per molto tempo al tatto, gesto essenziale per la felicità e per la salute. Ora che ci siamo riappopriati dei nostri gesti, vogliamo condividere le emozioni con tutta la comunità di La Sapienza, medici e studenti, pazienti. E’ un incontro. Con tutto il valore che ha questa parola oggi”, ha spiegato il preside della Facolta di Medicina e Psicologia Fabio Lucidi che ha ospitato la serata all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Emozioni condivise grazie al “contatto”: delle dita sulla tastiera del pianforte di Frida Bollani Magoni, pianista sedicenne ipovedente che il 2 giugno si è esibita al Quirinale, o come le mani sulla creta dello sculture Felice Tagliaferri che impegnato in un instant performance (una sua opera Luminescenza è all’ingresso della facoltà di Medicina e Psicologia), che ha invitato il pubblico a toccare la sua sculura “perché – ha spiegato – non solo chi è non vedente come me, ma tutti hanno bisogno del tatto per conoscere profondamente le cose. Solo con la vista non puoi vedere tutto”. E poi le parole del poeta Valerio Magrelli che citando un poeta inglese ha ricordato quanto il concetto di “paziente” e “persona sana” siano paralleli: “I malati, noi stessi su un’altra corsia. Parole che ci ricordano quanto noi sani corriamo accanto ad un corsia dove ci sono i nostri doppi, le persone malate, noi stessi”.

“Oggi decliniamo il tatto, che tanto ci è mancato in questi lunghi mesi, nella poesia e nella musica, come gesto di cura. Parola al centro di molte riflessioni non solo per i medici: tutti noi abbiamo molte ferite da curare” sono state le parole della rettrice Antonella Polimeni che ha parlato dell’università come luogo di inclusione. Ma che medici saranno gli studenti di questa generazione che non ha potuto toccare i pazienti durante i corsi di specializzazione? “Saranno medici più consapevoli. E’ vero hanno toccato meno i pazienti, ma hanno toccato la pandemia, un’esperienza che nessuno di noi aveva mai vissuto prima. E questo è stato fondamentale, perché loro saranno medici che invece l’hanno vissuta, in corsia hanno visto medici e infermieri che rischiavano la propria vita per curare – spiega il preside Lucidi – loro saranno migliori perché hanno la consapevolezza del ruolo che li attende”.