Il Consiglio dei Ministri approva la Nadef, al rialzo le stime di crescita per il 2022: +3,7%

– È terminato il secondo Consiglio dei ministri “operativo” presieduto dalla presidente Giorgia Meloni. Approvata la Nota di aggiornamento al Def Nadef. Presenti le stime di crescita del Prodotto interno lordo italiano per il 2022 e il 2023: il PIL crescerà quest’anno del 3,7%, per poi frenare il prossimo allo 0,6% programmatico. La crescita di quest’anno è stata rivista al rialzo rispetto alla Nadef messa a punto dal governo Draghi che, prima dei dati positivi sul terzo trimestre, indicava un aumento del PIL del 3,3%.

Secondo quanto riporta Ansa, l’entità della manovra netta 2023 viene stimata in circa 21 miliardi e sarà destinata interamente al contrasto al caro energia. Per quel che riguarda il deficit programmatico per quest’anno è fissato al 5,6% del PIL, a fronte di una stima tendenziale al 5,1%. Per il prossimo anno il deficit programmatico scende invece al 4,5%, per poi attestarsi al 3,7% nel 2024 e al 3% nel 2025.