Il coniglio riconosce il suo umano? Tutto ciò che devi sapere

Un animale molto intelligente, ma il coniglio riconosce il suo umano? Scopriamo insieme se il piccolo mammifero è capace di capire chi siamo.

I conigli, proprio come i cani, sono animali sociali, infatti in natura tendono a vivere in grandi gruppi. Mentre quando vivono in cattività, creano forti legami con i membri della famiglia proprio perché hanno bisogno di mostrare il loro comportamento sociale.

Infatti possiamo anche giocare con le nostre piccole palle di pelo. Tuttavia, molto spesso tendiamo a porci molte domande come per esempio: “Il mio piccolo mammifero mi riconosce?”. Vediamo insieme nel seguente articolo se i conigli riconoscono i loro umani.

Il coniglio riconosce il suo umano?

I conigli per natura sono animali sociali, infatti vivono in grandi gruppi. Per questo motivo anche in cattività amano stare in gruppi di 2-3 conigli e non amano molto la solitudine.

Essendo animali sociali, per loro anche l’interazione con la stessa specie e con altri animali è molto importante, per questo motivo se abbiamo un solo coniglio, quest’ultimo tenderà spesso ad aver bisogno di un’interazione con noi per esporre la sua natura sociale.

Una delle domande che possiamo porci, quando notiamo il piccolo mammifero avvicinarsi a noi o ad un membro della famiglia, è se il coniglio possa riconoscere i suoi padroni.

La risposta a tale domanda è sì. Studi dimostrano che queste piccole palle di pelo sono in grado di distinguere anche diverse persone.

Infatti, oltre ad essere molto intelligente, il coniglio ha un’ottima memoria, è proprio grazie a questa è in grado di riconoscere non solo i suoi umani attuali, ma anche i suoi padroni precedenti e i diversi membri della famiglia.

Inoltre questa piccola palla di pelo può stabilire un rapporto molto stretto con uno dei membri della famiglia, ossia con colui che lo nutre, gioca con lui e gli dà più attenzione. Ma vediamo qui di seguito come fanno i conigli a riconoscere i padroni.

Come fanno i conigli a riconoscere i loro padroni?

Oltre ad avere un’ottima memoria, il coniglio ha anche un ottimo olfatto è un ottimo udito. Infatti è proprio grazie a questi due sensi che il nostro piccolo mammifero riesce a riconoscere il suo umano.

Quindi il nostro odore e la nostra voce sono molto importanti nel rapporto con la nostra piccola palla di pelo. Parlare con il coniglio con un tono di voce sottile e tranquillo e mantenere un odore naturale, evitando profumi che possono danneggiare la salute del nostro amico peloso, aiuterà quest’ultimo a riconoscerci senza alcun problema.

Tuttavia bisogna ricordare che i conigli possono riconoscere i loro umani solo dopo aver trascorso un bel po’ di tempo con loro. Quindi, se all’inizio la piccola palla di pelo non vi riconoscerà e non vi darà confidenza non vi spaventate è del tutto normale.

Come capire se il coniglio ti riconosce

Come possiamo capire se il coniglio ci riconosce come il suo umano? Basta semplicemente osservare i comportamenti che presenta il piccolo mammifero nei nostri confronti.

Infatti se il coniglio si fida di noi e quindi ci riconosce come suo padrone, potrebbe presentare i seguenti comportamenti: