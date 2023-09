Il coniglietto gioca con le ciotole e fa impazzire tutti: il video tenerissimo

Spopola su TikTok il video che mostra un tenero coniglietto di nome Blu mentre gioca con le ciotole in plastica: la dolcezza del quattro zampe ha conquistato gli utenti del web.

Secondo diverse indagini, tra gli animali domestici prediletti dagli esseri umani negli ultimi anni i conigli occupano una posizione di primo piano. Sono infatti sempre più le persone che scelgono come quattro zampe domestico un coniglietto. Il grande successo riscosso dai video che hanno per protagonista un coniglio di nome Blu sembra proprio offrire una dimostrazione a tutto ciò. Del resto, non è difficile comprendere per quale motivo gli utenti del web impazziscano per il dolcissimo coniglietto.

Gioca come se fosse un bambino: il video del tenero coniglietto di nome Blu fa impazzire i social

I video che ritraggono il piccolo Blu sono stati condivisi dalla famiglia umana del quattro zampe sul profilo TikTok creato appositamente per lui, all’account social @blu the bunni Blu.

Gli animali domestici di qualsiasi specie diventano parte integrante della famiglia che li accoglie, siano essi cani, gatti, volatili o conigli. L’amore che riverseranno sui loro amici a quattro zampe porterà le persone ad acquistare per gli animali domestici giocattoli e oggetti proprio come farebbero con i figli piccoli. Gli umani che vivono insieme a Blu, ad esempio, hanno acquistato per il loro coniglietto un set di colorate ciotoline che si impilano le une sulle altre.

In breve tempo, Blu è diventato letteralmente ossessionato dal suo nuovo gioco, tanto che il profilo TikTok a suo nome è stato arricchito dalla seguente descrizione: «Just a bun that hates cup» (reso in italiano con: «Solo un coniglio che odia le ciotoline»). Più che “detestare” gli involucri in plastica, sembra che Bunny ne sia particolarmente attratto. Come mostrano i diversi filmati condivisi sui social, che stanno riscuotendo un numero sempre maggiore di visualizzazioni, Blu adora sfilare ogni singola ciotolina impilata e lanciarla in giro per la casa.

@bluthebunni Blu wants his bag💰..of treats🥬🥕 #bunny #hollandlopbunny #hollandlop #rabbit #rabbitsoftiktok #bunnytok #fyp #foryou #bunnyfyp #bluvscups ♬ Funny – Gold-Tiger

I conigli, a seconda delle razze e delle personalità hanno temperamenti diversi. Blu, ad esempio, è un coniglietto di razza Holland Lop, una razza di coniglio dalle orecchie lunghe che è stata riconosciuta dall’American Rabbit Breeders Association (nota con la sigla di ARBA). I conigli di razza Holland Lop sono tra i più piccoli per dimensioni e peso (il loro peso non raggiunge i due chilogrammi). Questi coniglietti, particolarmente diffusi negli Stati Uniti d’America e nel Regno Unito, sono animali molto calmi e all’inizio anche timidi. Quando si affezionando ai proprietari, però, possono diventare molto più tranquilli e sereni. Adoreranno trascorrere il tempo giocando con i loro umani e vorranno essere presi in braccio e venire coccolati.

I coniglietti sono animali domestici estremamente affettuosi: dal temperamento dolce e mite, instaureranno dei forti legami con le loro famiglie umane, riempiendo di gioia le loro giornate. I conigli, non diversamente dagli animali delle altre specie, hanno bisogno di cure e attenzioni continue. Un modo per far divertire questi animaletti, aiutandoli a rimanere mentalmente e fisicamente attivi, è quello di dare loro degli oggetti con cui giocare. Come dimostrano i video di Blu, i conigli sono animali dalla natura giocosa; allo stesso tempo, però, tendono ad essere abbastanza testardi, volendo ad ogni costo scegliere dove e come collocare i loro giocattoli. Per questo motivo Blu deve avere sempre sotto controllo la situazione e sistemare nel modo da lui ritenuto più opportuno le ciotoline in plastica.

I filmati condivisi su TikTok stanno facendo innamorare tutti gli utenti del web di questo batuffolo di pelo, tanto che sono in molti che hanno commentato che sarebbero ben lieti di adottare un coniglietto dopo aver visto le tenere immagini che hanno per protagonista Blu. (di Elisabetta Guglielmi)