Il congresso porterà le esigenze reali della gente alle istituzioni

La Meritocrazia è un movimento che promuove la costruzione, la collaborazione e l’ascolto dei cittadini, con l’obiettivo di rappresentare un’alternativa significativa e mettere a disposizione della collettività le proprie competenze, intese come talenti. In questo contesto, Manuela Lampitella, vicepresidente di Meritocrazia Italia, ha dichiarato che l’anno corrente rappresenta un’importante svolta. Si intende infatti rafforzare le relazioni con le istituzioni e presentare proposte concrete affinché le reali esigenze della popolazione possano essere ascoltate dalla politica che prende le decisioni.

La dichiarazione è stata rilasciata durante il VI Congresso Nazionale di Meritocrazia Italia, che si svolge al Teatro Rossini di Roma dal 17 al 19 ottobre e ha come tema centrale “MI il network che cresce. Dove i cittadini contano”. Questo evento è un momento cruciale per discutere delle prospettive del movimento e dell’importanza di un coinvolgimento attivo da parte dei cittadini nella politica e nella gestione della cosa pubblica. La vicepresidente ha sottolineato l’importanza di far sentire la voce della società civile, affinché le necessità e i desideri dei cittadini non rimangano trascurati.

In un’epoca in cui il distacco tra i cittadini e le istituzioni è spesso evidente, il movimento di Meritocrazia si propone come un ponte per facilitare la comunicazione e la cooperazione tra le persone e chi è al potere. L’accento è posto sull’importanza di rendere partecipi gli individui nella definizione delle politiche pubbliche attraverso un dialogo costruttivo che possa realmente influenzare le decisioni politiche.

Meritocrazia Italia si propone di lavorare attivamente per garantire che le proposte formulate dai cittadini vengano prese in considerazione dai decisori politici, affinché siano risolti i problemi concreti che affliggono la comunità. Questa iniziativa è vista come fondamentale per creare un’alleanza tra i talenti disponibili nella società e le necessità della comunità, per costruire insieme un futuro migliore basato su valori meritocratici e partecipativi. Con questo spirito, il congresso si configura non solo come un incontro, ma come un catalizzatore per il cambiamento e il rafforzamento della democrazia partecipativa in Italia.