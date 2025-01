Il Confronto con il SUV

Un tragico incidente mortale ha colpito Olginate, in provincia di Lecco, dove un ragazzo di 16 anni, Lorenzo Grignani, ha perso la vita dopo uno scontro con un SUV Nissan Qashqai. L’incidente è avvenuto venerdì sera, 24 gennaio, sulla provinciale 72, mentre Lorenzo era alla guida della sua moto enduro. In base alle prime indagini, l’auto, guidata da un uomo di 58 anni, avrebbe effettuato una svolta a destra per entrare in una via laterale, colpendo il giovane motociclista. L’urto è stato così violento che Lorenzo e la sua moto sono stati sbalzati per diversi metri.

Dopo essere stato soccorso e rianimato per circa 40 minuti sul luogo dell’incidente, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Lecco, dove, purtroppo, è deceduto a causa delle gravi lesioni subite. La famiglia di Lorenzo, che vive a Airuno, sta ora chiedendo testimoni per comprendere meglio la dinamica dell’accaduto.

Lorenzo era descritto come un giovane intraprendente, appassionato di moto e recentemente si era dedicato anche al canottaggio, allenandosi regolarmente. La sera del incidente era stato in palestra con i suoi compagni e stava tornando a casa quando è avvenuta la tragedia. La sua scuola, l’Istituto Badoni di Lecco, ha accolto i genitori e gli amici per manifestare solidarietà e cordoglio per la perdita. La comunità è in lutto per la scomparsa di un ragazzo così amato e rispettato.