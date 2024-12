Il conduttore televisivo in clinica

Gianni Ippoliti, noto autore e conduttore televisivo di 74 anni, è stato aggredito a Roma in pieno centro, finendo in ospedale dopo un colpo ricevuto da un uomo a bordo di un furgone bianco. L’incidente è avvenuto nella notte tra sabato e domenica, in via de’ Prefetti, intorno alle 4 del mattino. Ippoliti si trovava vicino a un parcheggio quando è scoppiata una discussione verbale con il conducente del furgone, evidentemente riguardante la viabilità e un posto auto.

Dopo un acceso scambio di parole, la situazione ha preso una piega violenta. L’uomo ha colpito Ippoliti al volto, facendolo cadere contro un’altra auto parcheggiata. Dopo l’aggressione, l’aggressore è fuggito a bordo del suo furgone. Nonostante il colpo subito, Ippoliti è riuscito a mantenere la lucidità per annotare la targa del mezzo e contattare i soccorsi. È stato trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito, dove è stato medicato. Fortunatamente, i medici hanno confermato che le sue ferite non erano gravi, sebbene l’esperienza abbia lasciato un segno di spavento.

Le forze dell’ordine sono intervenute sul posto dell’aggressione per avviare le indagini e cercare di identificare l’aggressore. Attualmente, non si conosce il motivo esatto che ha scatenato la violenza da parte dell’uomo del furgone. Polizia e investigatori sono al lavoro per rintracciare il proprietario del furgone e valutare se sia lui l’autore dell’aggressione.

Riguardo l’accaduto, Ippoliti ha dichiarato: “Non ne voglio parlare, devo metabolizzare quello che è successo. Ora ho bisogno di riposare, poi penserò a tutto e soprattutto a capire chi è stato”. Le sue parole comunicano lo shock e l’incredulità per ciò che gli è accaduto. Questa aggressione solleva interrogativi sul livello di violenza che può manifestarsi anche in situazioni apparentemente banali come un diverbio per la viabilità. L’episodio ha destato particolare attenzione e preoccupazione nel contesto della sicurezza pubblica.