Il conduttore è morto improvvisamente a 59 anni

Roger Mantovani, celebre speaker radiofonico e attore, è scomparso prematuramente il 2 gennaio 2025 all’età di 58 anni lasciando un segno significativo nel panorama dell’intrattenimento italiano. Nato a Milano nel 1966, ha dedicato gran parte della sua vita alla radio e alla televisione, diventando una voce amata da molti ascoltatori. La sua carriera è iniziata in alcune delle emittenti più prestigiose come RTL 102.5, Virgin Radio, Radio Capital e Radio Studio Più, dove ha condotto programmi memorabili, tra cui “Studio Più Live” e “Mucho Mas”, quest’ultimo in coppia con Natalia Estrada. Mantovani è riuscito a instaurare un forte legame con il pubblico grazie al suo stile coinvolgente e alla sua capacità di intrattenere e informare.

La notizia della sua morte ha suscitato grande commozione tra colleghi e fan, con Virgin Radio che ha espresso il suo cordoglio sui social. Oltre alla sua carriera radiofonica, Mantovani ha anche ottenuto un notevole successo in televisione, interpretando il giornalista Sandro Colussi nella soap opera “Vivere”. La sua versatilità lo ha portato a condurre diversi programmi, come “Sabato 4” su Rete 4, “Affare Fatto” su Canale 5 e “On the Road” su Odeon TV, facendolo diventare un volto noto e amato dal pubblico italiano.

In aggiunta alla televisione, Mantovani ha brillato nel campo del doppiaggio, prestando la sua voce a personaggi iconici, tra cui Casey Jones in “Tartarughe Ninja alla riscossa” e Ijuin in “Humming Bird”. La sua voce riconoscibile è stata utilizzata anche in numerosi spot pubblicitari per marchi di fama, come Purina, Oral B, Kinder e Ferrero. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel settore dell’intrattenimento, e molte persone lo ricordano per la sua dedizione e il suo talento. Le cause della sua morte non sono state rivelate, ma si è appreso che è avvenuta a Palma di Maiorca, generando ulteriore tristezza tra i suoi sostenitori.

La carriera di Roger Mantovani rappresenta un esempio di passione e dedizione nel mondo del broadcasting italiano, e la sua eredità continuerà a vivere attraverso le sue opere e i ricordi nel cuore di chi lo ha ascoltato e visto.