Con il concerto di Ariana Grande di qualche giorno fa, Fortnite non ha semplicemente proseguito la sua strategia di trasformazione in un universo parallelo fatto di prodotti commerciali, minigiochi e fenomenologia sociale. No: ha alzato clamorosamente la posta per quanto riguarda gli eventi all’interno dei videogiochi online.

L’idea di un concerto dentro Fortnite non è ovviamente nuova, era già successo con il DJ Marshmello e Travis Scott. Ma quello di Ariana Grande ha rappresentato un’ulteriore evoluzione, che va oltre l’idea di portare la musica e una cantante al suo pubblico potenziale, è anche un tassello molto interessante nella strategia di quello che una volta era solo un gioco in cui buttarsi su un’isola per spararsi con degli sconosciuti.

Fortnite è oggi un campo di sperimentazione comunicativa e pubblicitaria, dove si ritrovano decine di marchi differenti che convivono grazie alla plasmabilità di un mondo partito senza una storia vera e propria, per costruire passo passo una narrazione fatta di eventi su scala globale che rimescolano costantemente le carte per mantenere fresco il contenuto. Tanto chi magari ha iniziato più di un anno fa, ora può legittimamente parlare delle prime versioni del gioco come qualcosa di lontano, ormai quasi irriconoscibile.

Il concerto di Ariana Grande rappresenta il culmine di questa mitologia interna fatta di buchi neri che risucchiano la mappa, invasioni di supereroi, inondazioni e attacchi alieni. Da un UFO parcheggiato al centro della mappa è partito il conto alla rovescia che annunciava il concerto. Invece di un palco o una versione gigante dell’artista che passeggia per la mappa, stavolta la performance è stata preceduta da una serie di minigiochi, seguiti dall’apparizione di un avatar della Grande che ha accompagnato i giocatori nella parte successiva dello spettacolo, fatta di bolle colorate e labirinti neoclassici degni di Escher.

Non è stato un videogioco, né un video musicale, ma qualcosa che si è posizionato nel mezzo, sfumando i bordi, spostando i confini o cercando persino di cancellarli. Un’esperienza pensata per un pubblico nuovo, distante dalle televisioni, dalle radio e forse persino da Spotify. Se fino a oggi c’è stata l’impressione che Fortnite stesse cercando di incorporare eventi esterni in modo più o meno sperimentale, il concerto della Grande è apparso subito come qualcosa di intrinsecamente fortnitesco, qualcosa in grado di unire la visione artistica del gioco con quella dell’artista.

Il capo della divisione creativa di Epic, Donald Mustard, ha dichiarato tempo fa che Fortnite potrebbe creare un nuovo medium. Difficile oggi pensare cosa potrebbe arrivare fra qualche anno, difficile anche pensare che Fornite ci sarà fra qualche anno, perché tutto può essere nel mondo dei videogiochi. La natura stessa del gioco, che ancora prima di nascere ha cambiato più volte pelle, è la sua continua metamorfosi. le sorprese quindi non sono finite, ma probabilmente se le godranno i più giovani (quelli che a fine concerto comprano le skin come se fossero le magliette fuori da un palazzetto) e chi è in grado di stare al passo. Per tutti gli altri ci sono i video dopo.