il concerto sarà a Rimini

Vasco Rossi annuncia la data zero del tour 2023: le informazioni e i biglietti della prima data del tour del rocker di Zocca.

Vasco Rossi è pronto a partire per il suo nuovo tour negli stadi. Dopo i successi straordinari del 2019, con le sei date da record a Milano, e l’eccezionale tour negli stadi del 2022, l’artista emiliano ha già annunciato tutti i concerti dell’edizione 2023 dei suoi live, che faranno tappa in tanti grandi stadi, da Bologna a Palermo. La partenza però sarà dalla Romagna, e in particolare dallo Stadio Romeo Neri di Rimini. Scopriamo insieme la data e le informazioni sui biglietti.

Vasco Rossi annuncia la data zero del 2023

Il calendario degli eventi del rocker di Zocca era già stato annunciato lo scorso novembre. Si è atteso però ancora qualche mese per poter definire tutti i dettagli della data zero, l’appuntamento che fungerà da grande prova generale dell’evento di questa estate.

Vasco Rossi

Prima dei concerti già annunciati, il Kom festeggerà la nostra Repubblica con un grande concerto allo Stadio Romeo Neri di Rimini, il 2 giugno. I biglietti per l’evento sono disponibili sul circuito TicketOne e in tutti i punti vendita autorizzati dal 15 marzo.

Le altre date del tour 2023

Con questo appuntamento riminese salgono quindi a quota nove i concerti del tour 2023 dell’artista emiliano, che sarà protagonista quest’estate di un poker di doppiette straordinarie. Oltre alla data del Neri, sarà infatti sul palco in quattro grandi stadi italiani per due serate di fila.

Di seguito il calendario di tutti gli appuntamenti annunciati:

– 6 e 7 giugno allo Stadio Dall’Ara di Bologna;

– 16 e 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma;

– 22 e 23 giugno allo Stadio Barbera di Palermo;

– 28 e 29 giugno allo Stadio Arechi di Salerno.

Non conosciamo ancora la scaletta degli eventi, che sarà ovviamente studiata ad hoc per l’occasione. Possiamo però farci un’idea attraverso quella presentata nei concerti del 2022:

– XI comandamento

– L’uomo più semplice

– Ti prendo e ti porto via

– Se ti potessi dire

– Senza parole

– Amore… aiuto

– Muoviti!

– La pioggia la domenica

– Un senso

– L’amore, l’amore

– Interludio

– Tu ce l’hai con me

– C’è chi dice no

– Gli spari sopra

– Stupendo

– Siamo soli

– Una canzone d’amore buttata via

– Ti taglio la gola

– Rewind

– Delusa

– Eh già

– Siamo qui

– Sballi ravvicinati del terzo tipo

– Toffee

– Sally

– Anima fragile

– Siamo solo noi

– Vita spericolata

– Canzone

– Albachiara