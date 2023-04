il concerto in diretta streaming

Elodie, sold out la data al Forum di Milano: la cantante festeggia il successo e annuncia una diretta streaming.

Inarrestabile Elodie. La cantante romana continua a raccogliere i frutti di un periodo di grandi impegni ma anche di incredibili successi. Dopo il fortunato ritorno a Sanremo e il buon risultato del suo nuovo album, l’artista ha infatti potuto festeggiare anche il sold out del suo live show al Mediolanum Forum di Milano, il suo primo concerto in un palazzetto italiano. Un evento storico, unico, che prenderà vita nel mese di maggio e che, a quanto pare, le permetterà anche di essere la prima donna italiana a raggiungere un traguardo straordinario.

Elodie, sold out il concerto al Forum: la cantante svela una grande novità

Non sei riuscito ad accaparrarti uno dei tagliandi per il live della cantante romana al Forum di Milano? Non c’è problema. Potrai comunque assistere al grande evento di Elodie e immergerti nell’atmosfera di uno show che si preannuncia come uno dei più emozionanti in Italia in questo 2023.

Elodie

Il concerto della cantante di Due sarà infatti trasmesso in diretta streaming, per la prima volta in Italia, da Amazon Music Live. E non solo, perché potrà essere seguito anche in diretta streaming su Prime Video e su Twitch. Una novità straordinaria che ha fatto crescere l’entusiasmo tra tutti i fan di Elodie. L’appuntamento è per il 12 maggio 2023. A questo punto, non possiamo proprio mancare.

L’entusiasmo di Elodie su Instagram

A commentare questa straordinaria novità è stata la stessa Elodie attraverso un post pubblicato su Instagram. “Il Forum è sold out e sono pervasa da emozione e felicità“, ha dichiarato l’artista, svelando anche di essere nel pieno dello studio e delle prove, pronta a stupire tutti i presenti e tutti gli spettatori da casa per questo suo primo indimenticabile Forum.

Insomma, non resta che iniziare il conto alla rovescia. Ancora pochi giorni e potremo godere di uno show di stampo internazionale, che vedrà la diva della nostra musica protagonista indiscussa sulle note di tutte le sue celebri hit e anche di qualche chicca in grado di infiammare la platea.