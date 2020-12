Il Volo, Canzoni di Natale davanti alla Basilica di San Pietro: lo show del trio dei tenorini in programma il 25 dicembre su Rai 1.

Il Volo regala un’esibizione esclusiva per Natale ai propri fan. Il 25 dicembre su Rai 1 alle 20.35, subito dopo il TG1, andrà in onda un esclusivo live show del trio, dedicato alle più belle ed emozionanti canzoni di Natale. Nell’occasione, i tre ragazzi si esibiranno cantanto Adeste Fideles, Oh Holy Night e Astro del Ciel.

Il Volo: canzoni di Natale davanti la Basilica di San Pietro

Il Volo si esibirà in questo giorno così speciale in piazza Papa Pio XII a Roma, per la prima volta teatro di uno spettacolo televisivo di Natale. Alle loro spalle ci sarà la Basilica di San Pietro, per rendere unica una scenografia con tanto di albero e Presepe.

Il Volo

L’esibizione di Piero Barone, Gianluca Ginobile e Ignazio Boschetto sarà un regalo suggestivo ed esclusivo per tutti i loro fan e per gli italiani, il modo migliore per festeggiare il Natale, e rendere ancora più magica l’atmosfera grazie al loro talento e alla grande musica delle feste.

Il Volo dal vivo a San Pietro

La stessa location dell’evento di Natale sarà, tra l’altro, protagonista di un grande concerto de Il Volo il 5 giugno 2021. L’evento, denominato Il Volo tribute to Ennio Morricone, sarà un grande omaggio a uno dei più grandi artisti del Novecento, compositore scomparso in questo 2020 drammatico.

Si tratta di un progetto di Michele Torpedine e di Friends & Partner e fa parte di United for the World, il format che coniuga musica e arti visive, un contenuitore che vuole sensibilizzare il pubblico su temi globali quale la cura del pianeta.

Di seguito una versione di Adeste Fideles cantata dal trio dei tenorini, tra le voci italiane più amate in tutto il mondo: