One Night Only, il concerto di Adele davanti a un pubblico di vip: tutti i dettagli sullo show della cantante britannica.

Adele è tornata, anche dal vivo. La popstar britannica è stata protagonista di una straordinaria performance al Griffith Observatory di Los Angeles. Un evento dal vivo trasmesso in diretta domenica sera sull’emittente americana CBS. La cantante ha regalato straordinarie emozioni davanti a una platea composta per buona parte da nomi famosi, come Drake, Selena Gomez, Leonardo Di Caprio, Lizzo, Gabrielle Union, Melissa McCarthy e tantissimi altri ancora. Uno show unico, ribattezzato One Night Only, che ha segnato il suo ritorno dopo una pausa di sei anni.

Adele

One Night Only: la scaletta del concerto di Adele

L’artista britannica, una delle regine del soul bianco inglese, a 33 anni è già una leggenda e lo ha dimostrato ancora una volta con questo One Night Only. Un evento composto da soli dieci canzoni in scaletta, ma tutte in grado di ergersi già allo status di classico, esclusi i nuovi singoli. All’interno dello show hanno trovato spazio brani come Hello (con cui è stato aperto lo spettacolo) e Rolling in the Deep, ma non sono mancate anche canzoni tratte dal nuovo album 30 come Easy On Me e I Drink Wine. Di seguito il video di quest’ultimo brano ancora inedito:

Adele: la proposta di matrimonio durante il concerto

Vestita con un abito nero a sirena, in una versiono molto affascinante, sensuale ma anche elegante, la popstar ha potuto cantare per la prima volta davanti a una persona molto speciale: il figlio Angelo, 9 anni. Tra le tante sorprese di una notte di grandi emozioni c’è stato anche un momento in cui un giovane ragazzo ha fatto una proposta di matrimonio a dir poco da infarto alla sua fidanzata, durante l’esecuzione da parte di Adele del brano Make You Feel My Love. Insomma, di momenti memorabili ce ne sono stati molti. Non possiamo dunque applaudire al ritorno della straordinaria Adele, con la speranza che il suo nuovo album possa anche rispettare le aspettative.