IL CONCERTO DEGLI SWINGLES A COMO E RHO [Info e Biglietti]

I The Swingles, uno dei gruppi vocali più celebri a livello mondiale e vincitore di cinque Grammy Awards, si esibiranno questa sera a Como e domani a Rho. Presentano “Theatreland”, il loro ultimo album dedicato ai brani iconici del teatro musicale di Broadway e del West End. Questo progetto celebra il vasto repertorio teatrale internazionale, dai classici dell’età d’oro di Broadway, come Guys and Dolls, ai rivoluzionari Bernstein e Sondheim con West Side Story, fino ai successi contemporanei come Spring Awakening, Waitress e Hadestown. Le reinterpretazioni a cappella restituiscono la magia del palcoscenico attraverso armonie straordinarie.

La formazione che si esibirà in Italia include Mallika Bhagwat, Soyra Bhagwat, Scarlet Halton, Owen Butcher, James Botcher, James Wright e Thomas Hartley. Fondata oltre sessant’anni fa da Ward Swingle, la band è diventata una vera istituzione nella musica vocale, riuscendo a mescolare generi come classico, jazz, pop e folk in arrangiamenti innovativi che hanno affascinato il pubblico di ogni parte del mondo. Ogni concerto è un’esperienza sonora unica grazie all’uso di tecnologie all’avanguardia. Sotto la guida del sound engineer Jacques Golding, le voci sono arricchite da effetti sonori che evidenziano ogni sfumatura delle armonizzazioni, creando un’atmosfera immersiva e coinvolgente.

Le date e i luoghi delle esibizioni sono: 1 Marzo al Teatro Sociale di Como e 2 Marzo al Teatro Civico Roberto de Silva di Rho. Per ulteriori informazioni e biglietti, è disponibile un link sui social del gruppo.