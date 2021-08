Carmen Consoli, concerto all’Arena di Verona per i 25 anni di carriera: la cantante siciliana festeggia con tantissimi colleghi e amici.

L’Arena di Verona si è accesa il 25 agosto per celebrare la carriera di una delle più grandi cantautrici italiane degli ultimi 25 anni: Carmen Consoli. La Cantantessa, davanti a seimila spettatori (limite imposto dalle norme anti-Covid) ha regalato grandi emozioni per festeggiare i suoi primi cinque lustri di carriera. E non da sola. Sul palco con lei sono infatti intervenuti alcuni dei suoi più conosciuti colleghi e grandi amici.

Carmen Consoli

Carmen Consoli e i suoi amici all’Arena di Verona per i 25 anni di carriera

Una grande, lunga, intensa ed emozionante festa, quella vissuta da Carmen e dai suoi fan nella serata del 25 agosto. Sul palco con lei si sono avvicendati tantissimi amici e musicisti. Tra questi Mario Venuti, il primo che l’ha lanciata verso il successo, scrivendo il brano Amore di plastica. Insieme hanno riproposto anche Mai come ieri. Ma sul palco la raggiungono amiche come Elisa, Irene Grandi, con cui tra l’altro omagigia Pino Daniele cantando Se mi vuoi.

Ma la fila di guest star prosegue senza sosta con Manuel Agnelli, Rodirgo D’Ersamo e la pattuglia di amici di Roma, composta da Marina Rei, Max Gazzè, Daniele Silvestri, prima dell’arrivo di Samuele Bersani, Nada e Tosca.

La Sicilia di Carmen Consoli

Spazio anche ad altri importanti omaggi, come quello a Erriquez della Bandabardò, a Lucio Dalla e poi al maestro siculo per antonomasia, Franco Battiato, scomparso solo poche settimane fa. Ricordando Franco Carmen omaggia la sua Sicilia, onnipresente in ogni sua manifestazione artistica. Ad aiutarla in tal senso arrivano anche Colapesce e Dimartino, oltre a Mario Venuti e a Levante, altra sua amica in questa seconda fase di carriera. Insomma, la festa di Carmen Consoli è diventata alla fine una festa della musica italiana più in generale. Una notte magica dedicata a chi ha amato e ama ancora la Cantantessa e che solo da lontano rimanda ai suoi nuovi progetti, con un album in arrivo nei prossimi mesi.

Di seguito il video di un’esibizione di questa magica serata: