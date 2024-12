Il Comune sotto accusa per la sua indifferenza

Il progetto del nuovo stadio della Roma, previsto a Pietralata, è attualmente oggetto di un’inchiesta per presunti reati di falso in atto pubblico. Questo sviluppo è emerso a causa di accuse relative alla possibile presenza di un bosco non considerato durante il processo amministrativo. Secondo la procura, vi sarebbero indicazioni che il Comune di Roma abbia ignorato documenti che attesterebbero l’esistenza di quest’area boschiva. Mentre il Campidoglio nega qualsiasi irregolarità, alcuni comitati locali stanno chiedendo la protezione della zona.

L’indagine, coordinata dal pubblico ministero Stefano Pizza, è stata avviata a seguito delle denunce presentate da comitati di quartiere contrari alla costruzione dello stadio. Questi cittadini sostengono che esistono prove ufficiali che dimostrano la presenza di un’area verde nella zona, ma tali riferimenti sembrano essere stati omessi dal percorso decisionale dell’amministrazione pubblica.

Gli avvocati dei comitati hanno presentato documenti, comprese mappe e atti comunali risalenti al periodo tra il 1997 e il 2012, che evidenzierebbero l’esistenza dell’area boschiva nel sito in questione. D’altro canto, l’assessorato all’Urbanistica di Roma Capitale ha dichiarato la legittimità delle procedure seguite e ha affermato che non ci sono documenti precedenti che confermino la tutela di boschi nella zona designata per il nuovo stadio. L’assessore Maurizio Veloccia ha aggiunto che non ci sarebbe alcun bosco da proteggere e che la variante urbanistica del 2012 non avrebbe un carattere vincolante.

Se venisse confermata l’esistenza del bosco, questo potrebbe obbligare l’amministrazione a rispettare le normative di protezione ambientale. Un rapporto di un agronomo ha evidenziato la presenza di almeno 1,5 ettari di area boschiva. In Italia, costruire su aree boschive è vietato da normative che tutelano il paesaggio e l’ambiente. Qualora venisse riconosciuto formalmente il bosco, questo potrebbe compromettere l’intero processo amministrativo, portando all’annullamento del progetto del nuovo stadio della Roma.