il Comune eroga una multa salatissima

Multa salatissima per il proprietario di una cane dopo che è stato investito e abbandonato: l’importo corrisponde al costo delle cure veterinarie.

Ogni giorno in tutto il mondo vengono maltrattati e abbandonati troppi animali domestici. L’ultima vicenda arriva dalla Spagna, precisamente ne il Comune di Mérida, il quale ha preso provvedimenti verso un proprietario di una cane dopo che è stato investito e si è rifiutato di prendersene cura, abbandonandolo a sé stesso. L’importo sarebbe pari alle spese veterinarie sostenute.

Multa salatissima per il proprietario dopo che il suo cane è stato investito: si rifiutava di prendersene cura

I fatti sono accaduti lo scorso dicembre, quando la Guardia Civil si è occupata di un cane che era stato investito alla periferia della città.

Quando il cane è stato investito, riportando di conseguenza ferite molto gravi, gli agenti intervenuti sul posto hanno chiesto al proprietario di prendersi cura dell’animale, ma questi si è rifiutato di prendersene cura e il cane è stato abbandonato. Nell’incidente il cane ha riportato diverse fratture alle zampe posteriori e prima si interveniva per curarlo meglio era.

Nonostante il rifiuto del proprietario, al cane sono stati forniti servizi veterinari e, una volta guarito, è stato dato in adozione ad un nuovo proprietario, visto che il precedente aveva rinunciato alla custodia. Tuttavia il Comune di Mérida non è stato a guardare questo atto di abbandono ad occhi chiusi.

Difatti, il proprietario iniziale sta affrontando ora una denuncia da parte della Guardia Civil per l’abbandono dell’animale e il conto che il Comune vuole presentargli come multa è pari o superiore alle spese di veterinarie sostenute per cane, le quali ammontano a circa 3.000 euro.

Queste azioni sono incluse nella modifica del Codice Civile spagnolo con la legge 17/2021 del 15 dicembre, la quale stabilisce che “le spese per la cura e l’assistenza di un animale ferito o abbandonato sono recuperabili da chi le ha pagate attraverso l’esercizio dell’azione di ripetizione contro il proprietario dell’animale o, se del caso, contro la persona a cui era stata attribuita la sua cura, nella misura in cui sono state proporzionate e anche se sono state superiori al valore economico dell’animale“.