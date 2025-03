Il Compleanno di Vittoria: Un Momento di Pace

La figlia minore degli ex Ferragnez, Vittoria, ha portato un momento di unione tra i genitori, Chiara Ferragni e Fedez, che hanno dedicato dolci messaggi per il suo compleanno. Il 23 marzo, giorno del quarto compleanno di Vittoria, entrambi hanno condiviso sui social post pieni d’amore, nonostante la loro separazione. Chiara ha pubblicato una foto del giorno in cui ha partorito, accompagnata da parole commoventi in cui esprime la gioia di avere una figlia e il suo amore incondizionato: “Ti amo verso l’infinito ed oltre e spero di renderti fiera ogni giorno”. Ha anche mostrato le decorazioni della casa, pronte per una festa in onore della piccola.

Fedez, dal canto suo, ha scelto di dedicare alla figlia un brano di una sua canzone, specificamente scritta per Vittoria, sottolineando il legame speciale che li unisce. Entrambi i genitori, pur non condividendo foto recenti della festeggiata, hanno voluto trasmettere affetto e celebrazioni in un giorno che rimane importante per loro. I messaggi pubblicati sono un chiaro segno di come, nonostante le difficoltà della loro relazione, la loro priorità rimanga la felicità dei figli.

Sebbene i tempi in cui condividevano istantanee quotidiane della loro vita famiglie siano ormai lontani, la celebrazione del compleanno di Vittoria ha dimostrato un momento di riconciliazione e amore tra Chiara e Fedez, entrambi desiderosi di dare il meglio per la loro piccola.