Il Compagno Ideale per le Avventure all’Aria Aperta con il Tuo Cane: Bottiglia d’Acqua 3 in 1

Se ami fare escursioni e passeggiate all’aperto con il tuo amico a quattro zampe, la Bottiglia d’Acqua 3 in 1 per cani è l’accessorio che non puoi lasciarti sfuggire. Questo pratico e versatile strumento è stato progettato per semplificare la vita ai proprietari di animali e garantire il massimo comfort per i loro amici pelosi. Scopri perché questa bottiglia d’acqua è l’ideale per le tue avventure insieme al tuo cane.

La Bottiglia d’Acqua 3 in 1 per cani è un compagno compatto e leggero, pensato per essere facilmente trasportato durante le passeggiate e i viaggi. La sua progettazione integra tre funzioni fondamentali in un unico dispositivo:

Fornitura di Acqua: La bottiglia è dotata di una capacità che varia tra 300 ml e 500 ml, a seconda delle tue esigenze e delle dimensioni del tuo cane. Disponibile in quattro colori vivaci – blu lago, giallo, verde e rosa – non solo è pratica ma anche esteticamente piacevole. Contenitore per Cibo: Alcuni modelli includono una piccola scatola per il cibo, perfetta per portare con te gli snack del tuo cane durante le escursioni. Sacchetti per la Spazzatura: Ogni modello è dotato di un pratico comparto per riporre i sacchetti per la raccolta dei bisogni del tuo cane, mantenendo tutto pulito e in ordine.

Specifiche Tecniche

Colore: Blu lago, giallo, verde, rosa

Blu lago, giallo, verde, rosa Capacità: 300 ml o 500 ml

300 ml o 500 ml Materiale: ABS

ABS Modelli Disponibili: 300 ml: Bottiglia + Scatola per Cibo + Sacchetti 500 ml: Bottiglia + Scatola per Cibo + Sacchetti 300 ml: Bottiglia + Sacchetti 500 ml: Bottiglia + Sacchetti



Perché Scegliere Questa Bottiglia d’Acqua 3 in 1?

La Bottiglia d’Acqua 3 in 1 è progettata per semplificare le tue passeggiate e viaggi con il cane, evitando la necessità di trasportare diversi accessori. Con il suo design intuitivo, è facile da usare e da trasportare, e la capacità di integrazione di più funzioni in un solo dispositivo riduce il peso e lo spazio necessari.

