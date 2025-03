Il Compagno del Fratello di Chiara Poggi

Le indagini sul delitto di Garlasco stanno prendendo una nuova direzione dopo 18 anni dall’omicidio di Chiara Poggi. Andrea Sempio, all’epoca dei fatti un 19enne amico del fratello della vittima, è stato nuovamente indagato. Il suo DNA era stato rinvenuto sotto le unghie della giovane, rendendolo un soggetto di interesse per gli inquirenti. L’accusa contro di lui è di omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, l’unico condannato per la morte di Chiara.

Sempio ha ricevuto un avviso di garanzia e dovrà presentarsi davanti al pm Valentina De Stefano per un prelievo volontario di un campione mandibolare, dopo aver inizialmente fornito solo le proprie impronte digitali e rifiutato il prelievo dei campioni biologici. Le nuove indagini sono state avviate grazie a esami del DNA effettuati con tecniche moderne, che hanno confermato la presenza di due profili genetici distinti sotto le unghie di Chiara, suggerendo che potessero essere coinvolti più aggressori.

Alberto Stasi, condannato e attualmente in carcere, non corrisponde ai DNA trovati sulla vittima, il che alimenta i dubbi sui dettagli del delitto avvenuto il 13 agosto 2007. Andrea Sempio, che conosceva Chiara e frequentava la sua abitazione, aveva avuto contatti telefonici con lei nei giorni precedenti all’omicidio. Il caso era già stato riaperto nel 2016, ma le indagini erano state archiviate nel 2017. Ora, con l’emergere di nuove prove, si prospettano sviluppi significativi nel caso.