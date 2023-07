Il commovente ritorno dei cani da terapia negli ospedali pediatrici in Italia

L’atteso ritorno dei cani di terapia nuovamente in visita nei reparti di alcuni ospedali pediatrici della penisola italiana si presenta come una scena molto commovente.

Con grande gioia si apprende che i cani da terapia della Onlus “For A Smile” siano finalmente tornati a far visita agli ospedali pediatrici della penisola. Nei giorni scorsi è stato il turno della prima struttura ospedaliera Bambino Gesù di Santa Marinella, situata a pochi chilometri dalla Capitale, lungo il litorale laziale. Il ritorno tra le corsie dei sorridenti quattro zampe da terapia è stato documentato da un toccante filmato condiviso – nelle ore precedenti – su YouTube direttamente dai portavoce dell’iniziativa.

Commuove il ritorno dei cani da terapia negli ospedali pediatrici: l’iniziativa riprende in Italia

L’attività ha ripreso la sua costanza iniziando con il sorridente approdo dei pelosetti – di diversa razza ed età – tra le corsie del reparto di Neuroriabilitazione dell’Ospedale Bambino Gesù di Santa Marinella. L’iniziativa era stata precedentemente interrotta per un infinito periodo di tempo lungo un biennio.

Le emozionanti immagini apparse sulla piattaforma di condivisione in rete sarebbero riuscite a cogliere i momenti più emozionanti degli “Interventi Assistiti con gli Animali” della “Dog Pet Therapy”, accompagnati da una descrizione più dettagliata di una delle organizzatrici e testimoni dell’evento. Il primo incontro si è svolto nella giornata di martedì, 13 giugno. Alla quale – presto – ne seguiranno altri, numerosi e con cadenza programmata, almeno una volta a settimana, fino al mese di maggio del 2025. L’iniziativa è di fondamentale importanza per permettere ai bambini ospedalizzati nel reparto di ritrovare un po’ di leggerezza e armonia grazie alla benefica presenza dei quattro zampe ospitati dalla struttura.

La permanenza nei reparti dei più piccoli è spesso fonte per loro di un mix stress e oppressione non facilmente argomentabile, dal momento che non sempre gli addetti riescono a contribuire come desinerebbero per alleviare quelle che si dimostrano le maggiori preoccupazioni dei piccoli pazienti tentando, al contempo, di garantire – il più possibile – il loro benessere emotivo. In molti casi la vicinanza dei cani da terapia ha influito positivamente sulla malattia dei pazienti ospitati dalle strutture.

La gioia sprigionata dall’approdo dei cani da terapia nel reparto di Neuroriabilitazione è stata – per tal ragione – immediatamente percepita dai presenti, sia dal personale pediatrico che dai suoi stessi piccoli pazienti. I quali hanno potuto interagire direttamente con i pelosetti e stringere con loro un toccante legame di amicizia. Al contempo anche gli stessi quattro zampe hanno la possibilità di provare molte emozioni al loro fianco, introiettando la loro malinconia e sprigionando emozioni positive e – dunque- altrettanto preziose.

In precedenza i cani da terapia avevano avuto modo di visitare altre strutture scolastiche e ospedaliere nella penisola italiana. Fra queste si possono citare, ad esempio, l’Ospedale Basta di Milano. L’iniziativa della Onlus “For A Stile” si prefigge il nobile obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti negli ospedali pediatrici e di infondere in loro fiducia e sicurezza.