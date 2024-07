il commovente messaggio di Roberto Mancini. Dalle mille battaglie insieme sul campo, all’abbraccio della notte di Wembley

Oggi, 9 luglio 2024, il compianto Gianluca Vialli avrebbe compiuto il suo 60esimo compleanno. Un traguardo che purtroppo non ha potuto festeggiare, perché un brutto male se l’è portato via un anno e mezzo fa. Sono tantissimi oggi, però, a mandargli messaggi di auguri a dimostrazione del fatto che non verrà mai dimenticato. Uno dei più toccanti è stato quello di Roberto Mancini, compagno di squadra ai tempi della Samp e condottiero, insieme a lui, della nazionale campione d’Europa nel 2021.

Il 5 gennaio del 2023 il tempo per gli amanti del calcio e dello sport italiano si è fermato. Gianluca Vialli, ex calciatore di Sampdoria, Juventus e nazionale italiana, quel giorno se ne è andato per sempre dopo una lunga ed estenuante lotta contro un male che alla fine lo ha sconfitto, un tumore al pancreas.

Oggi, ad un anno e mezzo circa di distanza, il compianto campione avrebbe festeggiato il suo 60esimo compleanno. Un traguardo importantissimo che non ha potuto celebrare. A farlo per lui ed in memoria di lui, ci hanno però pensato i tantissimi che hanno avuto il piacere e l’onore di condividere un pezzo di vita o carriera con Luca.

Credit: sampdoria – Instagram

Non poteva mancare il ricordo della Sampdoria, dove giocò dal 1984 al 1992, conquistando tre Coppe Italia, una Supercoppa Italiana, lo storico scudetto del 1991 e perdendo la finale di Coppa dei Campioni. Ma soprattutto dove formò, insieme a Roberto Mancini, l’ancora oggi leggendaria coppia dei “Gemelli del gol”. I blucerchiati, a corredo di una foto di Luca, hanno scritto: “Auguri Luca, un bacio fin lassù, più in alto delle nuvole”.

Il messaggio più toccante, sebbene composto da poche parole, è comunque stato quello pubblicato proprio da Roberto Mancini, ex compagno di reparto ma soprattutto amico di una vita intera. L’ex ct della nazionale azzurra ha postato una foto che è destinata a restare per sempre nella storia. Quella scattata subito dopo la vittoria dell’europeo del 2021. Quell’abbraccio in lacrime tra i due dal significato profondissimo. “Buon compleanno Luca”, scrive Mancini, probabilmente in lacrime come quel giorno.