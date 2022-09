Il commovente addio al suo cane Husky su Tik Tok

Un giovane ragazzo decide di dare l’addio al suo cane Husky attraverso un commovente video diventato virale su Tik Tok.

Dire addio a qualcuno che si è amato davvero tantissimo non è mai facile e così è stato per un giovane ragazzo che ha dovuto salutare per sempre il suo cane husky, amato compagno di avventure degli ultimi anni. Il ragazzo ha deciso di omaggiare e dare il suo ultimo saluto al cane attraverso un commovente video di addio pubblicato sulla piattaforma Tik Tok. La sequenza di immagini ha toccato i cuori di moltissime persone, rendendolo così virale e facendolo diventare simbolo dell’amore incondizionato per gli animali.

Le lacrime e le immagini dell’addio al suo cane husky

Chi non crede alla forza dell’amore che può legare un essere umano al proprio cane dovrà per forza ricredersi una volta guardate le immagini divenute virali in pochissimi giorni nella famosissima piattaforma di Tik Tok. Il video di cui stiamo parlando è qualcosa di davvero commovente, delle immagini così toccanti da stringere il cuore a più di 7 milioni di utenti. Si tratta infatti dell’ultimo addio che un ragazzo di nome Gilberto Rodríguez ha dovuto dare al suo amato cane husky in fin di vita, compagno di avventure da diversi anni.

Un ultimo saluto pieno di amore e commozione, frasi e dediche dette con il cuore in mano da un ragazzo che ha perso dopo ben 12 anni il suo migliore amico, un amico che ha riempito le sue giornate tra giochi, passeggiate e migliaia di coccole.

Nel video infatti, oltre alle lacrime e alle riprese degli ultimi momenti del cane all’interno della stanza di uno studio veterinario, si possono vedere diversi momenti di vita quotidiana vissuti in oltre un decennio di felice e amorevole convivenza.

@gilberrio♬ you are my sunshine – christina perri

“Ti ho amato moltissimo dal primo momento in cui sei entrato in casa e so che anche tu mi amavi”. Queste sono solo alcune delle ultime parole che Gilberto è riuscito a dire tra le lacrime al suo amatissimo husky, arrivato nella sua vita quando ancora era solo un piccolissimo cucciolo, come si può vedere dal collage di foto che scorrono con il sottofondo musicale di “You are my sunshine”. Anche la canzone scelta infatti sembra essere un’ ulteriore dedica, un messaggio per dire al suo cucciolo che ormai non c’è più che per lui è stato un vero e proprio raggio di sole che ha illuminato la sua vita e la resa felice anche nei giorni più grigi. (G. M.)