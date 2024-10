Il commosso tributo di Macron

Michel Blanc, attore e regista francese noto per il suo lavoro nel film “Il mostro” di Roberto Benigni, è deceduto all’età di 72 anni a causa di un infarto. La notizia è stata confermata dal suo addetto stampa e riportata da Le Monde. L’attore ha subito un attacco cardiaco nella serata di giovedì 3 ottobre, poco prima di essere ricoverato in ospedale.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha voluto ricordare Blanc con un messaggio sui social, sottolineando il suo impatto nel panorama cinematografico: “Ci ha fatto piangere dalle risate e ci ha commosso fino alle lacrime. Monumento del cinema francese, Michel Blanc non c’è più”. Anche la ministra della Cultura Rachida Dati ha celebrato il talento di Blanc, elogiando la sua versatilità come attore e regista.

Michel Blanc ha iniziato la sua carriera artistica negli anni ’70, fondando il gruppo comico teatrale Splendid mentre studiava al liceo Pasteur de Neuilly-sur-Seine, insieme a noti attori come Thierry Lhermitte, Christian Clavier e Gérard Jugnot. Ha recitato in numerosi film e produzioni televisive, specializzandosi soprattutto in commedie. Il suo ultimo lavoro cinematografico risale al 2022, con “Top Dog – Les cadors”.

Oltre alla recitazione, Blanc ha diretto vari film, iniziando con “Marche à l’ombre” nel 1984, e ha lavorato come sceneggiatore. La sua carriera è stata contrassegnata da successi significativi: ha ricevuto diverse nomine al Premio César e ha vinto il premio per la miglior interpretazione maschile al Festival di Cannes nel 1986 per il film “Lui portava i tacchi a spillo”, oltre a un premio per la miglior sceneggiatura nel 1994 con “Grosse fatigue”.

In Italia, Blanc è particolarmente ricordato per il suo ruolo comico nel film “Il mostro”. La sua scomparsa ha suscitato un’ampia commozione tra fan e colleghi, testimoniando il suo impatto duraturo nel mondo del cinema. La sua eredità artistica continuerà a vivere attraverso le sue opere, lasciando un segno indiscutibile nella cultura francese e non solo.