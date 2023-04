Il commissario Antonio Indelicato, per tutti Nenè, è un uomo semplice, senza pot…

Il commissario Antonio Indelicato, per tutti Nenè, è un uomo semplice, senza poteri speciali, se non forse quello di aver cresciuto da solo la figlia Sara, quattordici anni all’anagrafe ma trenta nella testa.

Ed è il protagonista di “Questione di equilibrio”, un romanzo pieno di colpi di scena, ironico e arricchito da figure e da una città indimenticabili. Gaspare Grammatico ci racconta la prima indagine di un nuovo commissario un po’ distratto, talvolta malinconico, appassionato di libri e sempre in bilico, come tutti noi, tra lavoro e vita privata. Non potremo non amarlo.