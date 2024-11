Il commercio e le PMI: un baluardo di resilienza

L’economia italiana è sostenuta dalle piccole e medie imprese (PMI), come sottolineato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante l’assemblea di Confesercenti a Roma. Mattarella ha evidenziato come il Paese abbia superato difficoltà grazie al coraggio e al sacrificio delle imprese diffuse sul territorio, che hanno rappresentato un pilastro di resilienza. Ha enfatizzato l’importanza della concertazione tra parti sociali e istituzioni, affermando che il dialogo e l’ascolto sono fondamentali per il progresso, scoraggiando atteggiamenti di rottura e conflitto.

Il presidente ha posto l’accento sul ruolo cruciale dei negozi e dei servizi durante la pandemia, sottolineando che senza queste attività la vita quotidiana delle comunità sarebbe stata gravemente compromessa. Ha espresso gratitudine per l’impegno degli imprenditori e ha riconosciuto l’integrazione dei cittadini immigrati come un fattore determinante per lo sviluppo economico. Mattarella ha affermato che la presenza di aziende gestite da immigrati contribuisce all’integrazione sociale e alla sicurezza, sostenendo che il commercio deve contrastare l’illegalità in tutte le sue forme.

Le PMI rappresentano il 99% delle imprese italiane e contribuiscono al 70% del fatturato complessivo, costituendo la spina dorsale del sistema economico del Paese. La vitalità delle imprese è direttamente correlata alla salute dei territori, mentre la crescita delle PMI non è solo un affare privato, ma un impegno che rafforza la società e il progresso del Paese. Mattarella ha sottolineato l’importanza di proteggere i piccoli negozi, che svolgono un ruolo essenziale di coesione sociale e riflettono le reali esigenze dei consumatori.

Infine, il presidente ha rinnovato l’apprezzamento per l’impegno di Confesercenti nel contribuire alla crescita dell’Italia, incoraggiando l’associazione a continuare su questa strada. Ha concluso affermando che la pluralità e la diversità delle imprese sono un bene prezioso che deve essere preservato, poiché rappresentano un elemento fondamentale per la coesione sociale e la sicurezza delle comunità.