Il coming out di Luca Calvani a 19 anni e la reazione di sua mamma: “L’ho scoperto quando è morta”

Luca Calvani, attore e partecipante al Grande Fratello, ha fatto parlare di sé due anni fa quando ha pubblicato su Instagram una foto con il suo compagno Alessandro, iniziando di fatto il suo coming out. Tuttavia, durante una clip di presentazione per il reality, Calvani ha chiarito di non aver mai ufficialmente fatto coming out, poiché ha sempre vissuto la sua relazione pubblicamente. “Da 8 anni ho una storia meravigliosa col mio compagno” ha dichiarato, spiegando che non crede sia necessario fare annunci ufficiali su temi personali come la propria vita sentimentale.

Nella terza puntata del Grande Fratello, Calvani ha condiviso anche la sua esperienza di coming out con sua madre avvenuta quando aveva 19 anni, nel 1993. Inizialmente, la reazione della madre fu di shock, ma la situazione si risolse rapidamente. Dopo il primo impatto, la madre desiderò conoscere meglio il ragazzo con cui stava uscendo, tanto che continuarono a comunicare anche quando lui si trovava in America. Calvani ha rivelato che, dopo la morte di sua madre, fu proprio il suo compagno a inviargli le lettere che lei scriveva a lui, una scoperta che lo colpì profondamente.

Se oggi Calvani vive felicemente la sua relazione, può sembrare sorprendente pensare che nel 2006, durante la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, le cose fossero diverse. In quell’occasione, subì insulti da parte di Fernanda Lessa, che lo derise con frasi degradanti, insinuando dubbi sulla sua sessualità. Tornato in Italia dopo aver vinto il reality, calciò i tentativi de Le Iene di costringerlo a dichiarare pubblicamente il suo orientamento sessuale, evitando abilmente ogni domanda su questo tema.

Il legame tra Luca e sua madre appare profondo e significativo, andando oltre i limiti della vita terrena, e rappresenta una parte fondamentale della sua storia personale. Ora, Calvani vive la sua vita senza nascondere chi è e parla apertamente della sua relazione, contribuendo a un’umanizzazione del discorso sull’orientamento sessuale.