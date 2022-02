“Comincium… perché ci siete mancati tanto”. E’ la spiegazione più semplice e dunque anche la più sincera per il titolo dello spettacolo, ‘Comincium’ appunto, che Ale & Franz propongono fino al 27 febbraio al teatro Parioli di Roma, con un testo scritto dagli stessi Alessandro Besentini e Francesco Villa – questi i nomi all’anagrafe di Ale e Franz – assieme ad Antonio De Santis e ad Alberto Ferrari che firma anche la regia. Sul palco, con i due attori comici milanesi, anche Alice Grasso nelle duplici vesti di cantante e attrice, nonché una band formata da Luigi Schiavone alla chitarra, Fabrizio Palermo al basso, Francesco Luppi alle tastiere e Marco Orsi alla batteria.

“Eccoci qui: sembra passato un secolo!“, affermano Ale e Franz, con riferimento esplicito ai due anni di blocco causa pandemia da Covid, evocando “i ricordi del sipario che si apre, i fari che si accendono, i vostri sorrisi, gli applausi, il teatro e la nostalgia di quella atmosfera di complicità che ci avvolgeva tutti quanti, dal palcoscenico alla platea, rendendoci partecipi ogni sera di un momento unico e irrepetibile: lo spettacolo“.

Spettacolo che non si limita a proporre le gag e le ‘situation comedy’ che hanno reso popolari i due attori, sia in teatro che in tv, ma che inserisce fra quelle che una volta di definivano con il termine di ‘scenette’ diversi brani, tratti fondamentalmente dal repertorio musicale milanese: da ‘Ma mi’ canto della mala portato al successo da Ornella Vanoni, alle canzoni di Enzo Jannacci e Giorgio Gaber, da ‘La vita’ a ‘La libertà’. “Sembra passato un secolo, ma rieccoci per ricominciare, con tanta voglia di incontrarvi nuovamente e con il desiderio di divertirci e di farvi divertire”. Intenzione pienamente riuscita, a giudicare dalle risate e dagli applausi alla ‘prima’ romana del Parioli.

(di Enzo Bonaiuto)