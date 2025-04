Il Comico Oggi: Un Tagliando di Vita

L’attore comico Andrea Pucci ha annunciato il suo ritorno sulle scene dopo aver subito un’operazione alle coronarie, scherzosamente denominata da lui stesso “tagliando”, a causa di un malore che lo ha costretto a interrompere un spettacolo a Forlì il 28 marzo. Attraverso un video sui social, Pucci ha rassicurato i fan riguardo alle sue condizioni di salute, commentando: “Ho fatto ‘il tagliando‘, mi hanno messo a posto le coronarie”. Ha riferito di sentirsi meglio e di essere in fase di recupero, esprimendo gratitudine per il supporto ricevuto dai fan.

Durante lo spettacolo al Gran Teatro PalaGalassi, dopo circa mezz’ora, Pucci ha comunicato al pubblico di non sentirsi bene e si è ritirato dietro le quinte. Nonostante l’iniziale attesa, un membro del suo staff ha informato il pubblico che l’attore non sarebbe tornato sul palcoscenico. La data sarà recuperata il 30 ottobre. Inoltre, Pucci ha dovuto annullare altre rappresentazioni, programmate per il 1, 2, 8 e 9 aprile, che si svolgeranno nei fine settimana del 4-5 e 18-19 giugno.

Il comico ha confermato, nel video, che il tour riprenderà regolarmente con un’anteprima a Bassano del Grappa il 12 aprile. “Sabato e domenica riparto da Bassano del Grappa, così ripartiamo,” ha dichiarato Pucci, mostrando il suo entusiasmo per la ripresa delle sue attività teatrali e il desiderio di tornare a esibirsi davanti al pubblico.