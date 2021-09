Non ci siamo occupati spesso di startup italiane in questo Almanacco, ma oggi ne abbiamo l’occasione: il 15 settembre 2009 Gioco Digitale viene acquistata da Bwin per una cifra (ufficiosa) di 115 milioni di euro che vanno ai 3 fondatori: Carlo D’Acunto, Carlo Gualandri e Fausto Gismondi.

Può sembrare che ci sia poca innovazione in una piattaforma per i giochi online e nella sua vendita e invece si tratta di una storia esemplare, e rara dalle nostre parti, di come si fa una startup, di come farla crescere in pochissimo tempo (3 anni appena, in questo caso), per poi venderla e magari ripartire (Carlo Gualandri a Londra ha fondato Soldo, che oggi ha una valutazione attorno a quella degli unicorni, le startup da Champions League).

Gioco Digitale era stata fondata nel 2006: come e perché è stato raccontato qualche anno dopo dai fondatori. L’antefatto è addirittura nel 1996, quando Carlo D’Acunto (romano, una laurea in Ingegneria elettronica) entra nel team di Telecom Italia che deve far nascere tin.it, l’Internet service provider di Telecom. Qui conosce Gualandri, che era uno dei fondatori di Matrix, la startup che allora si era alleata con Telecom per far nascere il portale Virgilio, ai tempi una cosa grossa. Passano gli anni e nel 2006 D’Acunto e Gualandri sono assieme in Lottomatica dove stanno sviluppando il Gratta e Vinci online quando viene approvato un decreto che liberalizza il gioco, stabilendone le regole. I due sanno di essere piuttosto bravi nello sviluppo di servizi digitali, mollano Lottomatica e fondano Gioco Digitale con Fausto Gimondi. Ottenuta la licenza decidono di puntare sul poker, diventando il primo operatore legale, e sul Bingo online.

Le cose devono essere andate piuttosto bene, perché il 15 settembre 2009 hanno venduto tutto. In un Paese come il nostro, dove le startup sono deboli, a volte provinciali o improvvisate, quasi sempre sotto finanziate e sottovalutate, il caso di Gioco Digitale resta da manuale.