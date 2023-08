Il colosso cinese Tencent prepara la sua intelligenza artificiale generativa

Il colosso cinese Tencent ha annunciato i risultati finanziari del secondo trimestre, segnando il secondo periodo consecutivo di crescita a doppia cifra dei profitti e delle entrate. Durante una conferenza sugli utili, il presidente Martin Lau ha notato che il consumo in Cina sta gradualmente ritornando alla normalità dopo il periodo critico del Covid-19. Tuttavia, ha sottolineato che il ritmo di questa ripresa potrebbe non essere così rapido come inizialmente previsto o auspicato. In questo contesto, Lau ha fatto notare che Tencent sta dimostrando una notevole resilienza, riportando una solida crescita delle entrate e addirittura un incremento più rapido dei profitti. Questo risultato è particolarmente significativo dato che molte aziende sono ancora in una sorta di “modalità di attesa”, sperando in un recupero economico più celere. Un elemento interessante emerso dalla conferenza è la sperimentazione interna da parte di Tencent di un modello AI generativo proprietario, applicabile a svariate situazioni. Lau ha affermato che i test finora condotti dimostrano che questo modello è tra i migliori nel suo genere prodotti in Cina. Si prevede che Tencent rilascerà questa innovazione entro la fine dell’anno in corso.

In termini di numeri, il profitto netto attribuibile agli azionisti è cresciuto del 41% rispetto all’anno precedente, raggiungendo l’importo notevole di 26,2 miliardi di yuan (circa 3,3 miliardi di euro). Le entrate totali hanno sperimentato un incremento dell’11%, raggiungendo 149,2 miliardi di yuan. Questo aumento è stato principalmente trainato da un aumento del 34% negli introiti derivanti dalla pubblicità online, che ha raggiunto gli 25 miliardi di yuan, grazie alla crescente domanda di annunci video. Le divisioni dei social network e dei servizi fintech hanno contribuito a questi successi finanziari, registrando un aumento rispettivamente del 2% e del 15% nelle loro entrate. Ciò è stato in parte reso possibile dall’ottimizzazione dei costi e dalla creazione di nuove fonti di ricavo basate su tariffe, come sottolineato dal direttore della strategia dell’azienda, James Mitchell. Tencent ha anche ottenuto una performance positiva nei settori dei giochi, con un incremento delle entrate dei giochi internazionali del 19%, raggiungendo 12,7 miliardi di yuan. Tuttavia, le vendite di giochi domestici sono rimaste stabili a 31,8 miliardi di yuan. Inoltre, l’azienda ha evidenziato il continuo interesse per le sue piattaforme di messaggistica, con un aumento del 2% nel numero totale di utenti attivi mensili di WeChat e Weixin, che ora si attestano a 1,3 miliardi. Nel frattempo, la piattaforma di messaggistica mobile QQ ha mantenuto stabili i suoi 571 milioni di utenti attivi mensili. Tencent ha aumentato i suoi investimenti in infrastruttura tecnologica, con una spesa per investimenti in capitale (capex) in aumento del 31% a 4 miliardi di yuan. Questo incremento è stato guidato da un maggior investimento in unità di elaborazione grafica (GPU) e server, riflettendo l’importanza strategica di potenziare le sue capacità tecnologiche.