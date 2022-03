Il colosso finanziario britannico HSBC ha stretto un accordo con il metaverso decentralizzato The Sandbox acquistando una porzione di terra nel mondo virtuale della applicazione. Lo spazio verrà utilizzato per ospitare sport, giochi ed eventi legati alla finanza. Non esistono ancora dettagli sulla partnership, ma HSBC è l’ultima di una lunga serie di corporation che si stanno assicurando uno spazio nel metaverso: anche Gucci, Warner Music Group e Ubisoft hanno già messo piede nel mondo di The Sandbox, che viene gestito tramite blockchain e ha una sua criptovaluta, i Land.

“Il metaverso è il modo in cui le persone interagiranno col web3, la prossima generazione di Internet”, ha dichiarato Suresh Balaji, chief marketing officer di HSBC. “Vediamo un grande potenziale in questo strumento per creare nuove esperienze, aprendo un mondo di opportunità per attuali e futuri clienti di HSBC”. The Sandbox è una sussidiaria di Animoca Brands, colosso del gaming di Hong Kong. La compagnia ha raccolto 93 milioni di dollari in investimenti in un round guidato da SoftBank nel novembre dello scorso anno.