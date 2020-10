Quanto guadagnano i ragazzi a partecipare a Il Collegio? Come svelato da Nicole Rossi su TikTok, gli alunni della classe non hanno un vero e proprio cachet, bensì più un rimborso spese che ammonterebbe a 50 euro a settimana.

“Per Il Collegio non siamo stati pagati. Non avrei motivo di mentirvi, perché nessun contratto mi vincola e perché il lavorare in televisione è un lavoro. Però, nel caso de Il Collegio, essendo un docu-reality, non vogliono che tu vada lì per qualche interesse economico, quindi mettono a tuo servizio solo un rimborso spese che consiste in 50 euro a settimana”.

Stessa cosa confermata l’anno scorso da un’altra ex collegiale, Beatrice Cossu.

“Molti ci chiedono se ci hanno pagato o se l’abbiamo fatto per i soldi. A dire la verità ci hanno pagato 50 euro per ogni settimana che noi rimanevamo all’interno del Collegio. Alcuni di noi, quelli che hanno fatto tutto il percorso, sono rimasti 4 settimane, quindi fate 4 per 50, invece chi è uscito prima perché è stato eliminato o si è ritirato ha guadagnato di meno. Era una cifra indicativa. Noi, non essendo attori, non venivamo pagati, non avevo un compenso altro”.

Nicole Rossi successivamente, sempre parlando de Il Collegio, ha confessato che non c’è nessun copione e che tutti gli alunni sono liberi di agire come meglio credono.

“Non è recitato, non ho interesse nel dirvi delle bugie. Mi dà fastidio e ne parlo ancora perché è stata un’esperienza fighissima e odio che qualcuno provi in continuazione a sminurila o banalizzarla. Se vedete che ci sono dei cretini, è perché sono loro cretini, non perché recitano un copione. Se mi seguiste su Instagram, capireste che sono identica, se non un po’ più matura, rispetto a quando sono stata nel Collegio. Al di fuori de Il Collegio, la televisione è comunque un lavoro, fatevene una ragione”.

Martedì sera ci sarà la seconda puntata.

