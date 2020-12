La quinta edizione de Il Collegio quest’anno ci ha regalato moltissimo trash ma pochissime coppie (nessuna, se escludiamo il bacio a stampo fra Simone Bettin e Luna Scognamiglio), per questo motivo ha fatto molto parlare l’avvicinarsi fra Sofia Cerio e Davide Vavalà.

I due collegiali avevano iniziato ad annusarsi a vicenda già all’interno delle mura del convitto Regina Margherita di Anagni ed ora, una volta fuori, sono tornati a frequentarsi.

“C’è feeling tra me e Sofia” – aveva dichiarato Davide Vavalà durante le registrazioni estive de Il Collegio – “Sofia è una ragazza come la cerco io”. “Davide mi capisce” – aveva risposto Sofia Cerio – “Capisce il mio senso dell’umorismo, capisce quando sono giù e mi fa ridere. Sono contenta di aver trovato una persona come lui all’interno del Collegio“.

Sofia Cerio e Davide Vavalà de Il Collegio si sono fidanzati

Ad annunciare il fidanzamento ufficiale fra i due è stato Davide Vavalà su Instagram pubblicando prima una serie di dolci foto con la sua Sofia e dopo con un messaggio inequivocabile: “Mi state chiedendo conferme in millemila. Sì ragazzi miei, siamo una coppietta felice“.

Oltre queste immagini hanno condiviso anche un paio di video su TikTok.