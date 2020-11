La seconda puntata de Il Collegio non c’ha fatto mancare niente: dal taglio di capelli alle battute transofobe di Marco Crivellini, fino all’ingresso di un nuovo studente, il toscano Simone Bettin, che la prima notte ha rubato un bacio a Luna Scognamiglio.

Il flirt fra Simone e Luna tuttavia è durato quanto un gatto in tangenziale perché la ragazza gli ha dato un due di picche dietro l’altro confessandogli che l’ha baciato a stampo solo perché lo trovava carino, ma che non era interessata ad andare oltre.

Ora i due – a distanza di mesi dalle registrazioni de Il Collegio – non sembrerebbero essere in buoni rapporti perché pare che Simone Bettin si sia rifiutato di fare una diretta Instagram con Luna Scognamiglio.

Nel dubbio lui, proprio su Instagram, ha scritto:

“Sono passati 4 mesi dal collegio, sembreranno pochi, ma vi posso assicurare che non ho la stessa mentalità di quello stupido ragazzino arrogante che state vedendo in tv, prendete il tempo per giudicarmi come sono adesso, il presente, sono sicuro che in poco tempo cambierete idea, ringrazio veramente di cuore tutte le persone che mi stanno supportando, vi prometto che è solo l’inizio, basta con i giochi”.