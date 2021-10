La nuova classe de Il Collegio di quest’anno sembrerebbe essere davvero variegata e proprio come al GF Vip, anche qua il peso del cast sembrerebbero averlo le alunne.

A partire da Beatrice Genco, per tutti Kim. Primə alunnə no binary a partecipare al reality. Ləi non si riconosce né nel genere femminile né in quello maschile, ma generalmente usa per sé il pronome femminile, per questo l’ho inseritə in questa lista celebrativa.

Un’altra alunna da tenere d’occhio è senza dubbio Maria Sofia Pia Federico, attivista LGBT+ e femminista che ha litigato recentemente con Francesco Oppini. Oltre lei anche Federica Cangiano che – derisa per il suo marcato accento napoletano – ha saputo rispondere per le rime ai leoni da tastiera.

Il Collegio, Masserini e Cimbaro sono la chierichetta e la gotica Oltre Genco, Federico e Cangiano altre due alunne che merito la nostra attenzione sono Sara Masserini e Elisa Cimbaro. La prima è una chierichetta secchiona che prega la sera prima di andare a dormire, la seconda è una ragazza gotica che dice di vivere in un’epoca sbagliata.

“Sono Sara, ho 16 anni, ho la media del 9,27, non faccio copiare e sono una chierichetta. Sono chierichetta da 8 anni ed in Chiesa leggo le letture. Mi propongo io di farlo. La sera, prima di andare a dormire, prego e ringrazio il Signore per quello che mi ha concesso. Sono una secchiona e sono orgogliosa di esserlo. Copiare è una presa in giro: sia verso il professore sia verso lo studente stesso che prende un voto che non è il suo”.

E anche:

“Sono Elisa ho 14 anni e sono nata nell’epoca sbagliata, quanta classe ha perso l’umanità. Vivo in un paesino di cinquemila abitanti e mi trovo un po’ spaesata, non mi sento sempre compresa. Mi piace vestire gotica. La mia generazione è rozza e superficiale, basta ascoltare una canzone di Frank Sinatra per rendersi conto di quanta classe l’umanità abbia perso in soli 50 anni”.

Datemi il trash.