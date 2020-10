Il Collegio è ufficialmente tornato su Rai Due e fra le protagoniste della nuova classe c’è anche la fiorentina Rebecca Mongelli, bionda liceale di 15 anni.

Una volta entrata a far parte della classe, a domanda diretta della sorvegliante ‘Cosa vuol fare nella vita, signorina?‘, Rebecca Mongelli senza titubare un secondo ha risposto ‘Chiara Ferragni‘.

Il video è stato notato anche da Chiara Ferragni stessa, che ha risposto con delle faccine perplesse sul post di Trash Italiano.

Rebecca Mongelli è una grande fan della moda, come sottolineato da lei stessa nel video di presentazione.

“Mi chiamo Rebecca Mongelli, ho 15 anni e mi piace lanciare mode. Infatti mi sento una mini Ferragni. Per me le fantasie animalier sono fondamentali per esprimere il mio modo di essere. Ho una borsa bellissima con le mie iniziali, RM. A me piace vestirmi bene e farmi le foto tutte le sere di come sono vestita. Vado a buttare la spazzatura vestita bene e con il telefono in mano”.