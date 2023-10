Il Collegio: Perla Maria tira una nuova frecciatina alle figlie d’arte che sono nel cast

Perla Maria Monsè, figlia di Maria Monsè, avrebbe tanto voluto partecipare all’ottava edizione de Il Collegio ma le sarebbe stato impedito con la scusa che non volevano nel cast figli di celebrità. Per questo motivo quando ha visto entrare nella classe Carmelina Iannoni e Aurora Costantini si è arrabbiata. Questo perché le due sono figlie rispettivamente di Carmen Di Pietro e Matilde Brandi.

“Il motivo per il quale non avete mai visto figli di vip a Il Collegio è legato a una regola secondo la quale i figli dei vip non possono partecipare” – le sue parole – “Quest’anno ho fatto un tentativo, mi sono iscritta ai casting senza specificare di essere figlia di Maria Monsè. Pensavo non si sarebbero accorti che sono la figlia di un personaggio che lavora in tv”.