Il Collegio quest’anno ci sta regalando tanti personaggi degni di nota.

C’è l’attivista femminista, la chierichetta che canta in chiesa, la ragazza gotica, il primə alunnə no binary (che però a Il Collegio continuano a chiamarlə al femminile col suo nome di battesimo), la napoletana insultata per il proprio accento ed anche la ragazza che pur di non farsi la frangetta si è ritirata dopo poche ore.

A loro si è aggiunto Cristiano Russo, un ragazzo di soli 15 anni di San Pietro Vernotico (in provincia di Brindisi) che è un grande fan di Barbara d’Urso. “Seguo Barbara d’Urso e la so anche imitare! Benvenuti ieri eravamo il 99% di share, grazie, col cuore! Torniamo subito dopo la pubblicità, contate insieme a me: 59, 58, 57…“.

Il Collegio, Cristiano Russo fan di Barbara d’Urso: la reazione di lei

Citazioni alla conduttrice il collegiale le ha fatte anche durante la vita in Collegio, come quando è stato chiamato a fare un intervento in radio e più volte l’ha imitata parlando di buste choc e notizie col cuore. Il video della sua presentazione è stato inviato anche a Barbara d’Urso che ha così reagito: condividendolo sui suoi social, sia Instagram che Twitter.

Piccoli carmeliters crescono. Anche in Rai.