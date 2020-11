A Il Collegio quest’anno ha partecipato una chica mala a tutti gli effetti che, buttata fra i leoni e uscita capobranco, ha lasciato il reality perché espulsa. Ovviamente lo ha fatto a testa alta perché altrimenti le sarebbe caduta la corona (semi-cit).

Il suo nome è Aurora Morabito ma per tutti è semplicemente Moska, rapper in erba dal forte carisma.

Tornata sui social dopo la squalifica, la Morabito ha così parlato de Il Collegio e degli insulti che sta ricevendo in seguito proprio alla sua partecipazione al reality di Rai Due.

“Leggo molte cattiverie che mi scrivono, penso che viviamo in una generazione dove il mondo dei social ti distrugge, perché è pieno di leoni da tastiera, è questa così mi fa davvero schifo… Poi però penso a tutte le persone che mi sostengono e che mi apprezzano e che capisco che Aurora non è una maleducata è Aurora non è quella che si nasconde in un vaffancu*o, perché si ho SBAGLIATO , LO RIPETO, ho sbottato nel modo sbagliato,ma io non sono solo quella che si è visto in tv, sono anche quella ragazza che ha detto che le parole fanno male, sono quella ragazza che fa la dura ma in realtà è fragile, è sono quella che PURTROPPO QUANDO SBAGLIA, NON CAPISCE subito di aver sbagliato, ma a distanza di mesi rivedendomi nel programma ho capito che tanti miei atteggiamenti sono sbagliati Esa mi conosce meglio di ogni altra cosa lo sa come sono , mi ha conosciuto li è ha capito davvero la persona Che sono , quindi non puntatemi il dito contro non vedete solo quello di sbagliato in me, penso che tutti quando sbagliano poi se pentano, ma non gliene viene fatta una colpa,forse io ho sbagliato perché mi sono anche messa in ridicolo passando davvero per quello che non sono più !

È con questo ☮ e amore 💜”.