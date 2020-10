Il Collegio sta per tornare su Rai Due e nella nuova classe che dovrà vivere come se fosse il 1992 c’è anche una ragazza di Sant’Olcese in provincia di Genova, Maria Teresa Cristini, che ha già attirato la curiosità del web a causa del suo look.

Al contrario di tante altre collegiali del passato, infatti, durante il momento del taglio di capelli per adeguare l’acconciatura all’anno corrente, Maria Teresa Cristini non verserà nessuna lacrima perché la sua testa è completamente rasata.

Il taglio di capelli ed il suo look casual hanno fatto credere ad una parte dei fan de Il Collegio che fossero scelte stilistiche dettate dal suo orientamento sessuale ed a domanda diretta “sei lesbica?” Maria Teresa Cristini ha deciso di rispondere così:

“Tutte le domande che mi avete fatto sono così […] Non mi identifico vi prego basta chiedermi se sono lesbica, etero, bisessuale, pansessuale o cosa. Ho i direct intasati da domande così. Viviamo in un mondo pieno di etichette. Ma perché non possiamo fare quello che vogliamo se non feriamo nessuno? Vivi la tua fott*ta vita e sii sempre te stesso”.

Maria Teresa sui social si fa chiamare semplicemente ‘Esa’ (la chiameranno così anche a Il Collegio?) ed ha 14 anni.

@esacristini9CATFISH♬ Figure It Out – Blu DeTiger

Visualizza questo post su Instagram skinhead girl Un post condiviso da Esa Cristini (@esacristini__) in data: 4 Ott 2020 alle ore 7:06 PDT

