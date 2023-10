Il Collegio, Maria Rosa Petolicchio: “L’anno scorso non mi hanno voluta, perplessa e amareggiata”

Maria Rosa Petolicchio ha confessato fra le pagine di DiPiù Tv di essere rimasta amareggiata quando lo scorso anno Il Collegio non l’ha richiamata per far parte del cast dei professori e allo stesso tempo perplessa quando al suo posto è stata presa sua sorella Annamaria.

“Sono tornata a Il Collegio dopo un anno di assenza che non è certo dipeso da me. Nella scorsa edizione non mi hanno chiamata. Questo mi ha ferito, ho vissuto momenti di grande amarezza, ma ora sono felice di essere di nuovo qui. Ho ritrovato mia sorella che aveva già partecipato alla scorsa edizione, aveva in un certo senso preso il mio posto”.

E ancora:

“Se c’ero rimasto male? Quando l’ho saputo sono rimasta molto perplessa, se Il Collegio aveva bisogno di un rinnovamento non capivo perché avessero chiamato una persona della mia famiglia e non un volto totalmente nuovo. Mi ha fatto male, sì. […] Ma io non serbo rancore così quando quest’anno mi hanno chiamata ho detto sì”.

Maria Rosa Petolicchio è arrivata nel reality di Rai2 durante la seconda edizione e le ha fatte tutte fino alla sesta.

“Come sono arrivata? Ho risposto a una email in cui mi dicevano che stavano cercando insegnati per un nuovo progetto della Rai. L’ho fatto per gioco, non si diceva nemmeno che si trattasse de Il Collegio. Pensi, non avevo neppure visto la prima edizione. Poi me lo hanno rivelato, mi hanno chiesto di fare un provino e ho preso del tempo e ne ho parlato con mio marito e le nostre due figlie. Sono stati loro a convincermi a partecipare. Il provino è andato bene ma non mi aspettavo di essere scelta”.