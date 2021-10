Il Collegio è tornato ieri sera con la sesta edizione, la prima ambientata negli anni ’70 (più precisamente nel 1977). Fra le varie conferme c’è anche il professore Andrea Maggi che – intervistato da TvBlog – ha tirato una somma dell’esperienza.

“Quando ho accettato di fare la prima edizione? No, non sapevo cosa aspettarmi anche perché mi era stato presentato come un programma mai fatto in Italia quindi non si sapeva veramente quale sarebbe stato l’impatto che avrebbe avuto sul pubblico. Le prime due edizioni erano andate bene ma non benissimo poi, dalla terza, è esploso il successo del programma e davvero non avrei mai immaginato, ripeto, di diventare una rockstar facendo il mio lavoro. La trovo una cosa sorprendente, di cui mi meraviglio davvero ancora tutti i giorni perché io faccio veramente quello per cui ho studiato e lo faccio con passione, perché mi piace, e non mi sembra di fare una cosa tanto straordinaria, eppure ottengo questo consenso che mi lusinga, per cui questa cosa mi spinge a fare ancora di più, a fare ancora meglio. Spero che ci siano altre 10 edizioni de Il Collegio e spero di partecipare a tutte le prossime!”.