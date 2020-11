Il Collegio per Luna Scognamiglio non è l’unica partecipazione televisiva che l’ha vista protagonista quest’anno perché a febbraio, prima che il CoronaVirus modificasse per sempre le nostre vite, fece una piccola apparizione ad Avanti un Altro di Paolo Bonolis dove venne presentata come “una stangona di 18 anni”.

Luna Scognamiglio da Paolo Bonolis ha avuto l’arduo compito di scoperchiare il contenitore che contiene i celeberrimi pidigozzi e l’onore di intonare un po’ di brani a cappella per la gioia del pubblico. Da Rolling in The Deep di Adele a Dimmi Come di Alexia.

Nulla di anomalo, se non appunto che Paolo Bonolis l’abbia presentata al grande pubblico come una 18enne, quando Luna Scognamiglio a febbraio non aveva soffiato neanche 17 candeline.

Luna, come riportato da FanPage che ha ritrovato una vecchia tessera sportiva online, è nata il 7 luglio del 2003 ed ha compiuto 17 anni proprio un paio di settimane prima dell’inizio delle registrazioni de Il Collegio.

Luna Scognamiglio da Paolo Bonolis, il video.

A febbraio di quest’anno, quando è andata da Paolo Bonolis (anche se la puntata presumibilmente è stata registrata settimane prima, quindi a cavallo fra dicembre e gennaio), aveva 16 anni.