Il Collegio domani tornerà in onda con la quinta edizione ambientata nel 1992. Un salto in avanti di 30 anni rispetto alla prima edizione, così commentata dalla professoressa Petolicchio fra le pagine de Il Fatto Quotidiano.

Ed a chi l’accusa di essere un’attrice e che Il Collegio è recitato, la Petolicchio ha così risposto:

“Io non sono un’attrice, lo si può venire a constatare in tutti i momenti del mio quotidiano: sono una docente nella vita e lo sono anche al Collegio. Non ho mai avuto alcun copione da recitare. Tutto quello che si vede di me, come degli altri, avviene in totale spontaneità. Quelle per me sono delle ferie alternative: vado al Collegio quando non lavoro a scuola, essendo una produzione estiva. Se dovessi andare lì ad effettuare il lavoro di attore sarebbe un carico troppo pesante per me, che rifiuterei”.